Пріоритетні напрямки ремонту доріг у Херсонській області курортні, а саме дорога до Залізного Порту, Скадовська, Лазурного та Генічеська. Уже на 90% виконано роботи з укладання асфальтного покриття на ділянці шляху від Олешок до Голої Пристані завдовжки 6 кілометрів. Торік було відремонтовано 6,2 кілометра дороги за цим напрямком. У наступному році планують продовжити ремонт дороги до розвилки на Залізний Порт, Лазурне і Скадовськ, що буде значною перевагою для тих, хто їде на відпочинок автотранспортом.
Як зазначив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Адамчик, місцева влада пильно контролює перебіг ремонту доріг на тих ділянках, які викликають найбільше незручностей і нарікань водіїв на затори під час виконання ремонтних робіт. Чиновник підтвердив, що основне джерело фінансування ремонту — державний бюджет.
Нині кілометр поточного (ямкового) ремонту дороги коштує майже 8 мільйонів гривень, а капітального — до 30 мільйонів. Здійснити ямковий ремонт шляхів області виключно коштом обласного бюджету складно. Крім того, є багато інших актуальних питань, які потребують негайного надання коштів.
Деякі місцеві бюджети беруть активну участь у співфінансуванні ремонту автошляхів. Щодо додаткових джерел фінансування дорожніх робіт Олександр Адамчик повідомив, що за рахунок коштів митного експерименту в Херсонській області планують здійснити ремонт ділянки автомобільної дороги Т-04-03 Мар’янське — Берислав завдовжки 2,3 кілометра. Кошторисна вартість робіт становить 22 мільйони гривень. Цю пропозицію Херсонської облдержадміністрації погодили Державне агентство автомобільних доріг України, Міністерство інфраструктури та Комітет з питань бюджету Верховної Ради.
Місцева влада вирішує й питання збереження трас, адже в період зернозбиральної кампанії на Херсонщині вагові машини порушують умови транспортування, перевищуючи навантаження на дорожнє покриття, що призводить до його руйнування. Питання перебуває на постійному контролі органів виконавчої влади. Прийнято рішення про збереження покриття проїзної частини автомобільних доріг загального користування області у 2017 році. Згідно з ним фахівці Національної поліції визначили 22 позиції для встановлення комплектів дорожніх знаків, що попереджають про обмеження тоннажності й забороняють пересування з 8 до 20 години, якщо температура повітря перевищує 28°С або вага транспортного засобу понад 24 тонни.
Як зазначив начальник Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Ігор Пастух, в області лише два вагові комплекси, але вони не справляються з великою кількістю вантажних машин. Тому необхідно працювати на ділянках доріг поблизу перевантажувальних терміналів. За останній час 400 водіїв з 9 тисяч вантажівок, що пройшли перевірку на зважувальному комплексі, сплатили штраф.