Цього тижня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель офіційно оголосили про новий десятий пакет санкцій проти росії.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія пропонує запровадити експортний контроль певних високотехнологічних товарів, які можна використовувати в російському озброєнні. Це зокрема електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіаційна електроніка, морські камери та рідкоземельні мінерали, елементи, які використовують у нанотехнологіях і виробництві токсинів. Запропоновано ввести заборону на експорт спецтранспорту, запчастин для вантажівок та реактивних двигунів.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ці торговельні заборони обійдуться російському бюджету в 11 мільярдів євро. ЄС також має намір запровадити санкції проти семи іранських підприємств, які постачають рф товари подвійного призначення.

«Ми готові запровадити санкції проти ще більшої кількості іранських компаній та компаній з інших країн, які надають чутливі технології росії», — сказала глава Єврокомісії.

Заплановано, що в десятий пакет обмежувальних заходів буде внесено російські банки «тінькофф», «альфа-банк» і «росбанк». ЄС має намір змусити ці банківські структури відкрити інформацію про активи центробанку. У Брюсселі вважають, що дані про держактиви росії істотно допоможуть «вивчити варіанти потенційного використання цих коштів на відновлення України». У зв’язку із цим Єврокомісія запропонувала посилити відповідальність за ненадання звітності про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями та фізособами, що потрапили під санкції. На фізичних осіб, які приховують цю інформацію, накладатимуть штраф до 50 тисяч євро, а в юридичних вилучатимуть до 10% річного доходу.

До десятого пакета увійдуть і нові персональні санкції проти 130 російських громадян, зокрема пропагандистів, політиків, військових командувачів і державних службовців.

Видання EUobserver, в чиє розпорядження потрапив 146-сторінковий список товарів, експорт яких до росії підпаде під заборону, повідомляє, що серед них є й побутові предмети. Європейським чиновникам не відмовиш у володінні майстерним тролінгом, оскільки в цьому списку «біде, унітази, змивні бачки та інше сантехнічне обладнання». Там також світлодіоди, конопляна пряжа, вилкові навантажувачі, машини для сортування пошти, цегла, шини та навіть пера для ручок.

Євросоюз має намір ухвалити нові штрафні заходи напередодні річниці російського вторгнення в Україну. Проте поки що посли країн-членів ЄС не змогли їх узгодити. За даними видання Politico, каменем спотикання цього разу стала пропозиція обмежити ввезення з росії синтетичного каучуку, який використовують переважно для виробництва шин. До цієї пропозиції скептично поставилися Італія та Німеччина.

Єврокомісія відмовилася від планів накласти санкції на ядерний сектор росії, на чому наполягав Київ. Перебуваючи у Брюсселі минулого тижня, Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС із закликом накласти санкції на росатом, чиї фахівці беруть участь у захопленні ЗАЕС.

ЄС уже не вперше намагається ввести обмежувальні заходи проти атомної галузі рф. Але це рішення щоразу блокує Угорщина. Річ у тім, що росатом має дозвіл Будапешта на будівництво двох нових реакторів на єдиній в Угорщині АЕС «Пакш», збудованій у 1980-х роках за радянськими технологіями. Більшу частину цього проєкту, вартість якого 12,4 мільярда доларів, фінансує росія. Не в захопленні від ідеї ввести санкції проти росатому і Франція, чиї АЕС працюють на російському ядерному паливі.

Десятий санкційний пакет стане предметом обговорення на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яке пройде у Брюсселі в понеділок. Іншим питанням порядку денного буде російська агресія проти України. До участі в засідання запрошено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.