Кошти у сумі 21,5 мільйона гривень були направлені для надання додаткової дотації місцевим бюджетам на компенсації закладам за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб у квітні 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про комунальні заклади, державні заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних та районних рад.

Зазначимо, що ці кошти Уряд виділив із резервного фонду держбюджету. Згідно з розпорядженням КМУ від 02.08.2024 №721-р Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців.