Державна податкова служба України відповідно до вимог Податкового кодексу України оприлюднила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (далі – Перелік). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До Переліку включено 8255 платників податків, з них:

- 4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

- 2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;

- 1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;

- 169 резидентів Дія Сіті;

- 151 фізичних осіб – підприємців.

До реалізації проекту долучено 576 комплаєнс-менеджерів.

Платниками, включеними до Переліку, станом на 01.12.2024 сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів.

Нагадуємо, що для платників, які відповідатимуть визначеним Податковим кодексом України вимогам та критеріям високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства, діятимуть особливі процедури податкового адміністрування.

По-перше, це мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок. По-друге, скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування. По-третє, істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

Кожен із платників – учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера, який поінформує про вимоги законодавства, допоможе розробити стратегії виконання податкових зобовʼязань та усунення потенційних ризиків порушення податкового законодавства. За потреби комплаєнс-менеджер надасть податкову консультацію.

ДПС створила спеціальний ресурс – субсайт Державної податкової служби України «Територія високого рівня податкової довіри», на якому розміщено всю інформацію щодо запроваджених новацій. Платники податків можуть дізнатися, як стати учасником проекту «Територія високого рівня податкової довіри», яким вимогам треба відповідати, які можна отримати переваги, перевірити власні показники, проаналізувати показники галузі, до якої відноситься субʼєкт господарювання.