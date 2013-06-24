До проекту «Пліч-о-пліч» доєдналися понад 100 громад, — повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає пресцентр Урядовий портал.

Ініціатива полягає у збільшенні проектів згуртованості всередині країни – коли тилові й більш спроможні на сьогодні громади-партнери підтримують і допомагають прифронтовим і тим, що знаходяться під постійними обстрілами ворога громадам-форпостам.

«Сьогодні кожна громада володіє особливим потенціалом, визначити та використати який — це наше спільне завдання. Так ми об’єднаємо українців, громади та усю країну. Завдяки проекту «Пліч-о-пліч» ми не лише відновлюємо пошкоджені населені пункти, а й формуємо міцні горизонтальні зв’язки між громадами. Ця згуртованість – наша сила і запорука перемоги», — наголосив Олексій Кулеба під час презентації.

Проект передбачає:

- відновлення інфраструктури, зокрема ремонт пошкоджених будинків, шкіл, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури,

- гуманітарну допомогу, в тому числі забезпечення громад обладнанням для енергонезалежності,

- культурні, освітні та спортивні заходи для зміцнення соціальних зв’язків та залучення молоді.

Станом на сьогодні до проекту «Пліч-о-пліч» долучилися понад 100 громад, підписано 51 меморандум про партнерство. Ще 114 громад-форпостів потребують підтримки партнерів. У 2025 році планується відновити понад 10 000 об’єктів інфраструктури та розширити програми підтримки прифронтових регіонів.

«Кожна тилова громада може стати партнером для прифронтового населеного пункту, і наша спільна мета — допомогти це реалізувати. Сьогодні я хочу ще раз наголосити на важливості цього проекту та запросити всіх долучитися до ініціативи», – підкреслив Олексій Кулеба.

Результати пілотного етапу продемонстрували ефективність ініціативи: минулого року 15 областей відновили понад 1500 будинків у Херсонській області. Співпраця триває й досі — громади не лише допомагають з відновленням, а й організовують програми для дітей з постраждалих регіонів.