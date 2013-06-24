Національний проєкт «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» розвивається — вже 400 громад з усієї України стали його учасниками. Проєкт має на меті допомагати тиловим громадам та громадам-форпостам співпрацювати для обміну досвідом та відновлення.

«Від перших днів великої війни громади продовжують бути опорою одна для одної. Тепер ця співпраця перетворилася на масштабну програму підтримки й відновлення.Спільно ми почали втілення сотень ініціатив, які стали реальною допомогою тим, хто щодня живе в умовах обстрілів та постійних руйнувань. Разом розпочали відбудову зруйнованого житла, працюємо над посиленням енергетичної стійкості прикордонних громад, організовуємо заходи для дітей, надаємо підтримку ветеранам та людям, які були змушені залишити домівки.Проєкт «Пліч-о-пліч» демонструє, як громади можуть діяти злагоджено й результативно, особливо в умовах великої війни», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Серед прикладів успішної співпраці між громадами у межах програми «Пліч-о-пліч» такі:Стрийська громада Львівської області передає понад 4,6 млн грн на ремонти амбулаторії, житлових будинків та відновлення водозабору в Добропіллі на Донеччині; Смолінська громада Кіровоградської області спрямувала 1 млн грн на ремонт садочка та житлових будинків у Червоногригорівській громаді Дніпропетровщини; Іллінецька громада Вінниччини надала 500 тис. грн на відновлення лікарні в Чугуєві на Харківщині; Білоцерківська громада Київщини ухвалила рішення про трансферт обсягом 2 млн грн для відновлення лікарні в Павлограді на Дніпропетровщині; в Широківській громаді Запорізької області відновлюють теплопостачання за підтримки Голованівської громади Рівненщини; у Святогірську на Донеччині починають відновлення укриття на 80 осіб за підтримки Великоберезовицької громади Тернопільської області; місто Ковель передає 1,5 млн грн для відновлення будинків у місті Марганець на Дніпропетровщині, яке щодня під обстрілами; Нетішинська громада Хмельницької області готує трансферт 2 млн грн на відновлення фельдшерського пункту у Великоолександрівській громаді на Херсонщині.

Також громади-партнери передають громадам-форпостам пожежні машини, автомобілі швидкої, меблі для дитсадків, гуманітарні вантажі тощо.

Тривають транспортування медичних засобів для прифронтових територій, спільні заходи, освітні тренінги, форуми, воркшопи, оздоровлення дітей. Лише в березні у спортивних активностях взяли участь понад 2000 дітей, зокрема з прифронтових територій.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій