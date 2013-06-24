Україна спільно з міжнародними партнерами готує пілотний проєкт із тестування в реальних умовах новітніх технологій для обстеження територій, що можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. За підсумками проєкту технології, що дадуть високі результати, буде застосовано під час розмінування території нашої держави. Про це йшлося на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування.

«Обстеження та подальшого розмінування в разі виявлення вибухонебезпечних предметів потребує значна територія країни. Лише планом заходів з першочергового розмінування земель сільськогосподарського призначення передбачено обстеження понад 470 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Щоб максимально пришвидшити процес, Україна має залучити не лише значні фінансові й традиційні технічні ресурси, а й узяти на озброєння сучасні технології — всі, які є нині в світі. Ми спільно з партнерами пропонуємо виробникам, що мають такі технології, протестувати їх в умовах, які відповідають реальним. Технології, що доведуть свою ефективність, буде залучено до гуманітарного розмінування. Так зможемо значно пришвидшити процес розмінування. А виробники — отримати позитивний кейс», — зазначила за підсумками засідання голова міжвідомчої робочої групи, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

На засіданні міжвідомча робоча група підтримала рішення про пошук та затвердження відповідної ділянки для реалізації проєкту з дослідження новітніх технологій обстеження територій. Учасниками пілотного проєкту готові стати понад 15 виробників з різних країн. Активізується робота з українськими підприємствами, які можуть і прагнуть виготовляти відповідну техніку і обладнання. Найближчим часом відбудеться нарада, на якій обговорять потреби операторів розмінування, Міноборони та ДСНС у відповідній техніці, можливості виробників, кроки для подальшої співпраці.