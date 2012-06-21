Працівники держлісгоспів Вінниччини мають великий досвід виховання у школярів любові до лісу — багатющої природної лабораторії, що виробляє кисень і дає змогу людству жити. На базі підрозділів обласного управління лісового й мисливського господарства діють 44 учнівських лісництва, де проводять просвітницьку екологічну роботу.
Цими днями до п’яти загальноосвітніх шкіл Вінниці завітала акція «Зелена хвиля». Для шкіл закуплено декоративний посадковий матеріал, саджанці головних деревних порід. Лісівники допомогли освітянам скласти проекти зелених зон на пришкільних територіях і спільно з учнями висаджують дерева. Наступної весни добра справа матиме продовження й охопить інші навчальні заклади міста. Мета акції — популяризація природоохоронної роботи в закладах освіти, виховання бережливого ставлення молодого покоління до навколишнього середовища й зелених насаджень зокрема.