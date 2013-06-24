У зв’язку з погіршенням погодних умов румунська сторона тимчасово припинила пропуск через державний кордон вантажних автомобілів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім того, дорожня поліція Румунії заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску «Дяківці-Раковець, «Порубне-Сирет» та «Красноїльськ-Вікову де Сус» у напрямку міст Сірет та Сучава через снігові замети і незадовільний стан доріг на цих ділянках.

Прикордонні наряди здійснюють інформування усіх подорожуючих, які прямують на виїзд з України про цю ситуацію. Під час планування поїздки до Румунії просимо усіх громадян врахувати дану інформацію.

Разом з цим, на державному кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною пункти пропуску працюють стабільно, проїзд не утруднений.

На кордоні з Румунією та Молдовою пункти пропуску також працюють, під’їзні шляхи у задовільному стані, працює снігоприбиральна техніка.