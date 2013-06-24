Вісім українських шкіл, які зазнали руйнувань унаслідок бойових дій, відновлять із дотриманням стандартів енергоефективності та безбар’єрності. Проєкт реалізуть за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та урядів України й Іспанії.

«Ключова мета проєкту — забезпечити рівний доступ до освіти в Україні попри війну, яка триває. У межах спільної із ПРООН та урядом Іспанії ініціативи вдасться відновити вісім шкіл у Волинській, Київській, Львівській та Сумській областях до грудня 2026 року. Це дасть змогу понад 5000 школярів і 450 освітянам навчатися і працювати в безпечних та комфортних умовах», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Відновлення в межах ініціативи охоплює легкі та середні ремонтні роботи в закладах, де рівень пошкоджень не перевищує 60%. Зокрема, передбачає: впровадження енергоефективних рішень з утеплення будівель, термоізоляції фасадів для зменшення споживання енергії взимку та захисту від перегрівання влітку; встановлення сонячних водонагрівальних колекторів і панелей, енерго ощадного LED-освітлення і датчиків руху в коридорах; забезпечення безбар’єрності приміщень.

В одній зі шкіл, що беруть участь у проєкті, заплановано капітальний ремонт з урахуванням принципів НУШ. Загальний бюджет ініціативи становить 4 млн євро.

Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу наголосив на важливості проєкту в контексті плану швидкого відновлення України: «Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її зусиллях з поліпшення освітньої галузі в ці складні часи. Модернізацію та відновлення шкіл відповідно до принципу Build Back Better спрямовано на розвиток спроможності місцевих громад і сприяння зеленому, справедливому й інклюзивному відновленню освітньої інфраструктури у всій країні».

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що завдяки співпраці Іспанії та ПРООН буде забезпечено безперервність навчального процесу для тих, хто нині її позбавлений, повідомляє МОН.