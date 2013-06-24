Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба виступив на відкритті Японсько-української бізнес-платформи з інфраструктурних технологій для відновлення та реконструкції (JUPITeR), наголосивши на цінності для України японського досвіду у відбудові. У зустрічі взяли участь понад 200 представників японського бізнесу.

«Японія має унікальний досвід відновлення після масштабних руйнувань. Ця експертиза надзвичайно важлива та корисна для відновлення і розвитку української інфраструктури. Ми вже плідно співпрацюємо, зокрема з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Завдяки цьому успішно впроваджуємо Проєкт технічного співробітництва і три фази Програми Японії з екстреного відновлення.

Для нас особливо важливо залучати бізнес до відновлення. Ми розуміємо, що успішна відбудова неможлива без активної участі приватного сектору. 2024 року на Японсько-українській конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції в Токіо було підписано 56 угод між представниками уряду Японії, японського приватного сектору і нашими державними установами та приватними фірмами для підтримки проєктів відновлення.

Платформу JUPITeR створено для координації та широкого залучення японських компаній у відновлення нашої інфраструктури. Маємо надію, що разом напрацюємо надійні дієві механізми координації підтримки. Це дасть нам з японськими колегами змогу чітко визначати пріоритети й ефективно відповідати на актуальні потреби відбудови України вже зараз», — зазначив Олексій Кулеба.

За допомогою JUPITeR планується підтримка проєктів відновлення через інформування членів платформи про ситуацію в Україні, потреби та пріоритетні проєкти, повідомляє Мінвідновлення.