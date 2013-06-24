Президент підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Тож згодом українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Такі самі умови надаватимуть і користувачам європейських операторів, які подорожують в Україну.

«Команда Мінцифри продовжує працювати, щоб Україна приєдналася до роумінгового безвізу з ЄС. Ухвалення законопроєкту — важливий крок до цього. Далі ми повинні отримати позитивну оцінку законодавчих змін від європейської сторони та почати переговори про приєднання до єдиного роумінгового простору з ЄС. Адже наша мета — зберегти низькі тарифи для українців на постійній основі й після перемоги», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна — перша і поки що єдина країна-кандидат на вступ у ЄС, яка долучилася до політики ЄС Roam like at home. Це ще одне свідчення, що наша держава — потужний цифровий гравець на європейській арені. Мінцифри висловило вдячність Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації за роботу над законопроєктом та Євросоюзу за потужний політичний сигнал.