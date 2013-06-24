За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 59,7 млрд грн, зокрема: 22,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано 12,0 млрд грн); 16,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 11,5 млрд грн — акцизний податок; 5,5 млрд грн — рентна плата; 3,2 млрд грн — податок на прибуток підприємств.
Платежі від Держмитслужби надійшли обсягом 48,9 млрд грн.
Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 129,5% (+35,0 млрд грн), зокрема: Державна податкова служба — 107,9% (+4,4 млрд грн); Державна митна служба — 114,5% (+6,2 млрд грн).
2,7 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
Загалом, за оперативними даними, за підсумками квітня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 200,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, майже 40,1 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування, повідомляє Міністерство фінансів.