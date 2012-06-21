У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці віідкрита фотовиставка «Якби не війна». Це волонтерський фотопроект, який зібрав 122 історії справжніх героїв — чоловіків і жінок, які боронять Україну, матерів, які любов’ю повертають синів до життя, і тих, хто віддав війні найдорожче — своє життя.
Робота над проектом тривала весь 2016 рік. Фотопроект складається з восьми блоків, де показані історії воїнів АТО. На відкриття виставки з Києва прибули четверо волонтерів столичного військового госпіталю: Марина Соколова, Юлія Волкова, Євгенія Барилко та Олена Белячкова, які представили запорожцям свої роботи. Побачити унікальні історії наших захисників прийшли військовослужбовці, волонтери, родини бійців АТО та небайдужі городяни. На презентації виставки волонтери показали міні-фільми про зйомки цього проекту.