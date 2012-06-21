У 2021 астрономи прогнозують наближення найбільшого астероїда до Землі. Як стверджують експерти NASA, метеорит пролетить повз нашу планету на відстані майже двох мільйонів кілометрів.

Астрономи всього світу будуть прикуті до телескопів вже 21 березня. Як стверджують вчені, його розміри складуть 900 метрів. Вперше астероїд 2001 FO32 був виявлений 20 років тому, повідомляє Science Alert.

«Ми знаємо точну орбітальну траєкторію астероїда навколо Сонця, тому з упевненістю стверджуємо, що 2001 FO32 не наблизиться до Землі ближче, ніж на два мільйони кілометрів», – заявив директор Центру вивчення навколоземних об'єктів Пол Чодас. Незважаючи на впевненість вчених, метеорит відносять до «потенційно небезпечних». Відзначається, що 2001 FO32 пролетить повз планету зі швидкістю 124 тисячі км/год на відстані, що в п’ятеро більша за відстань до Місяця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»