На виконання закону України від 18.06.2024 № 3813-ІХ Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Це важливий крок до реформування податкової системи України та поліпшення бізнес-клімату, що сприятиме підвищенню довіри бізнесу і суспільства.

До переліку платників з високим рівнем дотримання законодавства буде внесено юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, резидентів «Дія.Сіty», які відповідатимуть вимогам та критеріям з урахуванням системи оподаткування (зокрема, до рівня сплати податків, нарахування заробітної плати тощо). Внесення в перелік стане стимулом для всіх платників податків дотримуватися вимог податкового законодавства, оскільки такі платники отримуватимуть певні переваги в податковому адмініструванні на час воєнного стану: мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів; скорочення строків камеральної та документальної перевірок для бюджетного відшкодування; скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій; за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема з використанням засобів дистанційного зв’язку серед іншого в режимі відеоконференції.

Перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті ДПС на 15-й робочий день з дня його затвердження. Формування та затвердження переліку платників здійснюватиметься не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Якщо платник подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього.

Запровадження порядку має позитивно позначитися на економіці країни, оскільки він заохочує підприємства до легальної діяльності, зменшує тіньову економіку і підвищує рівень надходжень до бюджету, повідомляє Мінфін.