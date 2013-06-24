Учасники бойових дій з числа цивільних осіб, які на початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, проте не встигли оформитися до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, зможуть отримувати пенсії на рівні з військовослужбовцями. А родини загиблих Захисників і Захисниць України із числа добровольців матимуть можливість отримувати пенсії по втраті годувальника на рівні з родинами загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це передбачено законопроектом, який Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому. Документ розроблено за безпосередньої участі фахівців Мінветеранів та провідних ветеранських громадських організацій.

Про що саме йдеться?

Законопроектом врегульовуються норми щодо соціальних гарантій, зокрема, пенсійного забезпечення, цивільним громадянам, які добровільно стали на захист України з 24 лютого по 25 березня 2022 року та брали безпосередню участь у бойових діях, проте не встигли вступити до лав ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів.

Кого стосується?

учасників бойових дій з числа цивільних осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни – призначаються пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби;

членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країн – призначаються пенсії в разі втрати годувальника нарівні з членами сімей військовослужбовців строкової служби;

учасників бойових дій з числа цивільних осіб – призначаються дострокові пенсії за віком учасникам бойових дій.

Ухвалення даного законопроекту є важливим, адже це питання забезпечення соціальної справедливості зі сторони держави по відношенню до Захисників і Захисниць України та їхніх сімей.

“Спільно з депутатами профільного парламентського Комітету працюємо над посиленням соціальних гарантій нашим Захисникам і Захисницям, які від початку повномасштабної російської агресії добровільно стали на захист України, однак не встигли офіційно оформитися до лав силових структур. Добровольці-патріоти, котрі сміливо вступили в бій з агресором поза офіційними збройними формуваннями, пізніше опинилися у “сірій зоні” чинного законодавства — без відповідної соціальної підтримки з боку держави. Тому ухвалення даного закону сприятиме забезпеченню прав, інтересів та гарантій нашим Воїнам та їхнім рідним. Дякую парламенту за активну роль у реалізації ветеранської політики”, — зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.