Реформа медико-соціальної експертизи передбачає не лише зміну підходів до встановлення інвалідності, а й справедливе врахування обставин, які суттєво вплинули на стан здоров’я людини. З впровадженням експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи ухвалено рішення про розширення переліку причин, що можуть бути підставою для встановлення інвалідності. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Відтепер, причиною інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров’я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку.

Згідно із Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи” та постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1338, ця підстава для встановлення інвалідності поширюється як на цивільних осіб, так і на військовослужбовців.

Як пройти оцінювання для встановлення інвалідності?

Процедура проходження оцінювання для таких осіб містить кілька кроків:

Крок 1. Підтвердження факту позбавлення особистої свободи

Необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України.

У разі позитивного рішення дані про людину вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ.

Крок 2. Оцінювання повсякденного функціонування

Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії відповідно до визначених Критеріїв формує електронне направлення на оцінювання. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності.

Крок 3. Отримання рішення

За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Які подальші кроки після отримання статусу інвалідності?

Після встановлення інвалідності особа може скористатися державними програмами підтримки, зокрема: