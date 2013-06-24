Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» 2024 року розмістила лотів на закупівлю необхідних товарів для ЗСУ на загальну суму 92 млрд грн. Під час відкритих торгів ці товари було придбано за 75 млрд грн. Вдалося заощадити 17 млрд грн. Ефективне управління коштами дало змогу забезпечити додаткові потреби українських військових. Заощаджені кошти було спрямовано на закупівлю додаткових палива, мастил та рідин; централізовану закупівлю паливних талонів — вперше в історії; добові польові набори продуктів; засоби захисту для військових (бронежилети та шоломи).

«Економія дає нам змогу спрямовувати додаткові ресурси на зміцнення обороноздатності країни. Для Міноборони важливо правильно використовувати бюджет. Ці кошти мають працювати на ЗСУ. Тому разом з «Державним оператором тилу» спрямовуємо зекономлені кошти на нагальні потреби військових», — підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

«Кожна зекономлена гривня — крок до ефективнішого забезпечення наших військових. Економія стає можливою лише за умови дотримання антикорупційних стандартів на кожному етапі роботи», — зазначив Арсен Жумаділов, генеральний директор ДОТ, повідомляє Міноборони.