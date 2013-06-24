У серпні 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проект,мета якого – забезпечити максимальну синергію у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В результаті українці з найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій, до сьогодні отримують додаткову фінансову підтримку.

Завдяки цій програмі 507 тисяч українців щомісяця отримують допомогу на загальну суму 272 мільйони гривень.

Розмір такої допомоги – це різниця між пенсією (або соціальною виплатою), яку вже має людина, та 3250 грн. Тобто, якщо соціальна виплата становить, приміром, 2 700 гривень, – людина отримує від ВПП ООН ще 550 гривень додаткової допомоги.

Наразі Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату допомоги до кінця травня включно.

Отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту).

Детальніше про категорії отримувачів – на наших слайдах.