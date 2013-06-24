Кешбек за квітень українці почнуть отримувати із 3 липня. Кошти можна буде витрати до 31 липня 2026 року включно. Термін повернення накопичень до держбюджету буде відтерміновано на місяць. Відповідні зміни до урядових постанов ініціювало Мінекономіки.

Рішення стосується квітневої виплати, до якої входить кешбек на пальне, та всі раніше накопичені кошти на картках Національного кешбеку. Так усі користувачі програми матимуть достатньо часу для використання нарахованих коштів після їх фактичного зарахування на картки.

Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня, як тимчасовий антикризовий інструмент у відповідь на різке зростання світових цін на пальне. Максимальний розмір компенсації у квітні становив 1000 гривень.

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти на картках Національного кешбеку буде повернуто до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.

Програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі. У програмі налічується понад 5 мільйонів активних користувачів, які отримують щомісячні виплати. У ній беруть участь понад 2 тисячі виробників, які зареєстрували більш як 422 тисячі товарів українського виробництва, та майже 1,5 тисячі продавців.

Учасники програми отримують компенсацію обсягом 5% або 15% залежно від категорії товарів. Перевірити, чи бере участь товар у програмі «Національний кешбек» та який саме відсоток на нього нараховується, можна на порталі «Зроблено в Україні» або за допомогою сканера штрих­кодів у застосунку «Дія».

Максимальна сума кешбеку становить 3 тисячі гривень на місяць. Нагадаємо, що кошти можна використати на: оплату комунальних чи поштових послуг; придбання продуктів харчування, ліків чи інших медичних виробів українського виробництва; купівлю книжок та іншої друкованої продукції; благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Приєднатися до програми «Національний кешбек» можна за кілька кроків: покупцеві необхідно відкрити картку для виплат в одному з банків — учасників програми, визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції; у застосунку «Дія» обрати картку для виплат «Національний кешбек». Далі здійснювати покупки і отримувати кешбек. Суму нарахованої компенсації можна перевірити в Дії.

Продавці та виробники, щоб долучитися до програми, мають подати заяву про приєднання на порталі «Дія». Торгова точка має бути на загальній системі оподаткування і приймати оплату картками. Виробник — на будь­якій системі оподаткування.

Проєкт реалізує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України й Урядовим контактним центром. Технологічний партнер програми — міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa, повідомляє Мінекономіки.