З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) може укладати договори про реімбурсацію із суб’єктами господарювання на довгостроковий період (понад 12 місяців) за умови виконання пунктів договору, а не на рік, як це було раніше. Відповідні зміни Кабінет Міністрів України вніс до постанов від 27 лютого 2019 року №136 та від 28 липня 2021 року № 854. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також було врегульовано відпуск паперових рецептів на лікарські засоби та медичні вироби на територіях бойових дій та тимчасово окупованих територіях, які підлягають реімбурсації за програмою медичних гарантій.

Доступ до ліків для людей, що проживають у прифронтових областях, — один із пріоритетних напрямів роботи МОЗ. Тож, у випадку відсутності технічної можливості вносити дані в ЕСОЗ, структурним підрозділам аптечного закладу, що знаходяться на території бойових дій або окупованій території, надається можливість відпускати ліки та медвироби за паперовими рецептами (виключно за місцем розташування структурних підрозділів на вказаних територіях).