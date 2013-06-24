Кабінет Міністрів затвердив угоду з Японією, яка дасть змогу отримати приблизно 3 мільярди доларів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України», — зазначив він.

За словами глави уряду, загалом у межах цього механізму Україна залучить 50 мільярдів доларів.

Денис Шмигаль відзначив важливість ініціативи ERA, яка сприяє фінансовій підтримці України, і подякував партнерам із G7 та ЄС за створення механізму, що змушує росію компенсувати завдані збитки.

«Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора буде конфісковано й спрямовано на відбудову України», — наголосив Прем’єр-міністр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.