Як наголосив під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції міністр охорони здоров’я Максим Степанов, попри те, що в науковій пресі зустрічається інформація щодо можливості повторного інфікування COVID-19 тих, хто вже перехворів і має антитіла до коронавірусу, наразі відсутні відповідні дані.
Він підкреслив, що це зовсім нова інфекція у світі, і тривають дослідження, зокрема щодо повторного інфікування людини, яка вже перехворіла на COVID-19.
Також міністр вкотре нагадав, що «золотим стандартом» підтвердження захворювання на COVID-19 є ПЛР-тестування. ІФА-тестування (на виявлення антитіл) не основне діагностичне джерело встановлення діагнозу. Коли результат ПЛР-тестування негативний, водночас спостерігається вся клінічна картина коронавірусної хвороби, то проводиться ІФА-тестування для підтвердження чи спростування діагнозу. Також ІФА-тестування проводять тоді, коли є великі черги на ПЛР-тестування і є всі симптоми COVID-19.
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