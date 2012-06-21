Закарпатське місто Мукачево придбало через систему «Прозорро» 20 нових автобусів марки «Ісузу». Вони не просто нові, а багато в чому особливі. Кожен автобус розрахований на 52 пасажири і оснащений кондиціонером, монітором, системою супутникового моніторингу, автоматичною системою озвучування зупинок і системою відеоспостереження в салоні. Автобуси пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Але особливої уваги заслуговує таке нововведення, як система автоматизованої оплати за проїзд (комунікатор, автоматичний турнікет, валідатор).
Завдяки автоматиці готівку в автобусах скасовано, і водій зможе не відволікатися від керування транспортним засобом, що позитивно вплине на безпеку руху. Легко буде також встановити місцезнаходження автобуса, проконтролювати його завантаженість, додержання платіжної дисципліни тощо.
У вівторок, 12 вересня, із самого ранку перші автобуси офіційно виїхали в рейси. Упродовж кількох днів вони працюватимуть у тестовому режимі, щоб пасажири змогли звикнути до роботи електронної системи контролю оплати проїзду. Заходячи в автобус, слід піднести до валідатора (електронного компостера) проїзний квиток тривалого користування або електронний квиток. Щоб пройти в салон, необхідно дочекатися зеленого світла сигналу. Допомагатимуть освоїти нову систему оплати в автобусах волонтери.
Для проїзду в новому транспорті квитком тривалого користування слугуватиме картка мукачівця, на якій встановлено транспортний додаток. Картку можуть оформити всі жителі міста, які досягли 14 років. Для пільгових категорій населення картка мукачівця замінить відповідне посвідчення і відкриває можливість безплатного проїзду. Таку саму функцію виконуватиме учнівський квиток, який видаватимуть навчальні заклади міста, багаторазовий або одноразовий електронні квитки. Їх можна буде придбати у пунктах продажу, серед яких і автоматизовані, встановлені на кінцевих зупинках. У місті діятимуть і точки продажу «АРМ «Касир», у яких проїзний квиток тривалого користування можна буде поповнити або придбати одноразовий.