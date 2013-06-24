Уряд сфокусований на тому, щоб тенденція до скорочення гендерного розриву в оплаті праці стала стійкою та незворотною. На цьому наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на презентації Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року, що відбулась за участі першої леді України Олени Зеленської та представників профільних міністерств, повідомляє Мінекономіки.

«Ще 2020 року Україна приєдналася до Партнерства Біарриц. Воно передбачає подолання викликів зі створення рівності у країні, і одне із них — зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків. Уряд України взяв на себе це зобов’язання. На той момент розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками був у середньому 20,4%. І впродовж наступного року його трохи, але вдалося скоротити — до 18,6%. На жаль, широкомасштабне російське вторгнення поставило всі наші починання, розвиток цілої країни на паузу. Так стало і з гендерною рівністю», — зазначила Олена Зеленська.

«За останні сім років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4% і на сьогодні становить 18,6%. Цей показник більший, ніж у багатьох країнах ЄС. І наша мета — змінити ситуацію. Для цього маємо подолати стереотипи роботодавців, жінок і суспільства загалом щодо професій. Осучаснити трудове законодавство, щоб забезпечити рівну оплату праці. Допомогти жінкам підвищити впевненість у тому, що вони можуть обіймати керівні посади, отримувати високу оплату за роботу, бути економічно незалежними», — зазначила Юлія Свириденко.

План реалізації Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року передбачає подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі. Заплановано провести масштабну інформаційну кампанію для жінок «Звісно, зможеш», щоб переконати їх, що вони здатні отримувати більшу винагороду за свою працю.

Передбачено осучаснити трудове законодавство — в новій редакції Закону «Про працю» введено принцип однакової оплати за працю рівної цінності незалежно від статі. Буде запроваджено перевірки Держпраці на підставі скарг про дискримінацію в оплаті праці за гендерною ознакою.

Буде створено умови для зручного поєднання сімейних та професійних обов’язків. Зокрема запропоновано сприяти створенню та роботі державних і приватних дитячих садочків, підтримувати на державному рівні організації, які займаються дітьми старшого віку (такі як Пласт, Українська академія лідерства тощо). А також удосконалити трудове законодавство щодо рівного ставлення працівників і працівниць до сімейних обов’язків.

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«Урядового кур’єра»