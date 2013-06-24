Мінцифри запускає Програму з кібердіагностики бізнесу, яка допоможе 500 українським компаніям скористатися безоплатними послугами з діагностики цифрової інфраструктури від кібербезпекових компаній. Загальний фонд програми — 1,5 мільйона доларів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Щоб посилити кіберстійкість, ми шукаємо швидкі та інноваційні рішення, які допоможуть протистояти кіберзагрозам. Одне з них — Програма кібердіагностики бізнесу. Це можливість для підприємців посилити кіберзахист, передбачити можливі атаки та бути готовим їх знешкодити. Вдячний партнеру проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Послуги з кібердіагностики допоможуть малим та середнім підприємствам перевірити цифрову інфраструктуру компанії на вразливості.

Представники бізнесу зможуть безоплатно скористатися однією з трьох послуг:

Тест на проникнення — дає змогу симулювати потенційні кібератаки та виявляти вразливості цифрової інфраструктури компанії.

Тест безпеки застосунку — допоможе виявити потенційні вразливості та надати рекомендації щодо їх усунення.

Оцінка вразливостей інформаційного середовища — комплексний аналіз безпечності цифрової інфраструктури компанії.

«У Мінцифри ми активно впроваджуємо нові сервіси й послуги, сприяючи цифровій трансформації бізнесу. Спільно з партнерами ініціювали Програму з кібердіагностики бізнесу, щоб зміцнити та захистити українських підприємців від кіберзагроз. Програма допоможе п’ятистам бізнесам провести якісну кібердіагностику, протестувати продукти або цифрове середовище організації та посилити свою цифрову безпеку», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Програма з кібердіагностики бізнесу буде корисною представникам малих та середніх підприємств, які зареєстровані в Україні, працюють з персональними даними й мають цифрову інфраструктуру (застосунки, вебсайти, взаємодіють з хмарними сховищами даних тощо).

«USAID пишається тим, що підтримує Програму з кібердіагностики бізнесу. Внаслідок розв’язаної росією війни українські підприємства відчувають дедалі більші загрози в кіберпросторі. У межах цієї Програми ми прагнемо заохотити бізнес вкладати ресурси в запобіжні заходи з кібербезпеки, створюючи ідеальну комбінацію, що забезпечує співпрацю між українськими підприємствами та надавачами кібербезпекових послуг. Програма допоможе підприємствам захиститися від зловмисних кібератак, а це дасть змогу українському бізнесу й далі бути рушієм розвитку економіки попри те, що розв’язана росією війна досі триває в Україні», — наголосив керівник відділу цифрового розвитку Місії USAID в Україні Карл Вурстер.

Для того щоб отримати одну з трьох безоплатних послуг з кібердіагностики, необхідно:

зареєструватися в спеціальному розділі порталу Дія.Бізнес визначити послугу та взяти участь в аукціоні

засвідчити договір на порталі цифровим підписом та домовитися з надавачем послуг про дату проведення кібердіагностики

«Програма з кібердіагностики бізнесу — важливий крок до підвищення кібербезпеки українських підприємств. За даними Information Systems Security Partners, до 40% керівників підприємств малого та середнього бізнесу по всьому світу не затвердили план дій у разі кібератаки. Спільно з партнерами ми створили ефективний інструмент, який допоможе підприємцям оцінити стан цифрової безпеки у своїй компанії, захиститися від невидимих загроз, які впливають на конфіденційність, а також вберегтися від втрати даних, репутаційних і фінансових збитків», — підкреслив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Запрошуємо компанії, які надають послуги у сфері кібербезпеки й готові допомогти українському бізнесу захиститися від невидимих загроз, долучитися до реалізації Програми.

«Наша команда є адміністратором програми з кібердіагностики й докладе максимум зусиль, щоб полегшити для бізнесу участь у ній. Реєстрація у відповідному розділі порталу Дія.Бізнес триває 15 хв, підписання всіх документів й актів виконаних робіт відбуватиметься онлайн, наші спеціалісти готові відповідати на запитання й контролювати, щоб послуги були надані вчасно та якісно. Для підприємця це унікальний шанс, можливо, вперше зіткнутися з питаннями кібербезпеки, і не самостійно або, ще гірше, після виникнення проблем, а в умовах, коли його готові підтримати протягом цього шляху», — Директор з інноваційних рішень KSE Institute Максим Нефьодов.

Дізнатися більше про Програму з кібердіагностики бізнесу можна на порталі Дія.Бізнесу розділі «Діджиталізація бізнесу».

Програма з кібердіагностики бізнесу реалізується за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Виконавець програми — Київська школа економіки.

Довідково

Перед тим як подати заявку на отримання безоплатної послуги з кібердіагностики бізнесу, представники МСП зможуть пройти тест на самооцінюваннярівня кібербезпеки компанії, який допоможе зрозуміти, чи потребує підприємство посилення захисту цифрової інфраструктури.

Окрім того, у спеціальному розділі на порталі Дія.Бізнес розміщено Каталог продуктів з кібербезпеки, який містить понад 200 сервісів — від передових систем виявлення кібератак та технологій брандмауре до інструментів шифрування й комплексних навчальних програм.