«Програма уряду передбачає амбітну мету — через п’ять років Україна відповідатиме критеріям членства в ЄС. Саме тому важливо синхронізувати політики із країнами-членами ЄС, зокрема в межах Європейської зеленої угоди. Чому зелена угода важлива? — ділиться думками з Брюсселя у фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. — Вона насправді про абсолютно прості щоденні речі. Щоб люди дихали нормальним повітрям без викидів, використовували чисту питну воду, споживали безпечні продукти».
Амбітна мета Євросоюзу — до 2050 року зробити Європу першим континентом, економіка якого не знищує природу. Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху. Прем’єр запропонував віцепрезидентові Єврокомісії з питань Європейської зеленої угоди Франсові Тіммермансу розпочати діалог щодо розвитку спільної дорожньої карти в цьому напрямі. Амбіція України — трансформувати країну в сильну конкурентну економіку з цифровізованою та енергоефективною промисловістю, високорозвиненою інфраструктурою та гідним рівнем життя.