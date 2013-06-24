Тренінг за програмою домашніх візитів «Турбота з народження вдома» організовано за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Медичні працівники з семи регіонів України взяли участь у тренінгу, який проводився у рамках пілотного впровадження програми домашніх візитів «Турбота з народження вдома». До навчання долучилися керівники закладів первинної медико-санітарної допомоги, сімейні лікарі, патронажні медсестри та медбрати.

Універсально-прогресивна модель домашніх візитів медичних працівників до вагітних жінок і сімей з дітьми до трьох років впроваджується в Україні з 2021 року. Її основною метою є охорона і зміцнення здоров’я й добробуту дітей у ранньому віці в тісній взаємодії з благополуччям батьків і найближчого оточення, а в центрі уваги є дитина, її інтереси та права.

«Здоров’я матері та дитини залишаються пріоритетом роботи для МОЗ, і ми робимо все можливе, аби кожна сім’я, яка потребує допомоги та підтримки, мала змогу її отримати, – зазначила директорка департаменту медичних послуг МОЗ України Олександра Машкевич. – Запровадження такої універсально-прогресивної моделі відвідувань спеціалістами сімей вдома дасть змогу вибудовувати стабільні партнерські відносини з сім’ями, оцінювати становище кожної сім’ї і на основі цього планувати – разом із сім’ями – подальші дії. Крім того, ми зможемо виявляти ризики захворювань та відхилень на ранніх етапах, щоб ефективно запобігати розвитку хвороб у дітей».

Про переваги запровадження такої моделі свідчить багато медичних показників, зокрема: зменшення дитячої смертності, захворюваності, підвищення ранніх виявлень затримок розвитку та відповідних корекцій, вищий рівень задоволеності системою охорони здоров’я та зниження показників соціально небезпечної поведінки серед молоді.

Крім того, ця модель є економічно вигідною, адже дозволяє заощаджувати витрати на лікування завдяки ранньому виявленню та профілактиці розвитку захворювань.

Програма домашніх візитів «Турбота з народження вдома» впроваджуватиметься центрами первинної медико-санітарної допомоги і матиме чітко визначений пакет послуг для сімей.

Патронажні працівники, які проходили навчання, – основні учасники процесу обслуговування вдома для майбутніх мам, батьків і дітей раннього віку, тож їм потрібні поради та практика від підготовлених авторитетних спеціалістів. Завдяки тренінгам вони мали можливість здобути необхідні знання та опанувати основи універсально-прогресивної моделі домашніх (патронажних) візитів. Окрім того, надалі вони зможуть навчати своїх колег та передавати практичний досвід.

Про програму

«Турбота з народження вдома» — це спільна програма Міністерства охорони здоров’я України та ЮНІСЕФ, що передбачає впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для покращення надання медико-соціальної допомоги родинам із дітьми від народження до трьох років на первинній ланці.

Програму домашніх візитів складають два компоненти:

універсальний: кожна родина отримує цю послугу;

прогресивний: кількість візитів додому залежить від індивідуальних потреб кожної родини.

Програма розрахована на пʼять років. Її пілотування розпочалося в 2020-2021 роках у Донецькій та Житомирській областях, а у 2023 році вона охопить ще вісім областей: Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Одеську, Полтавську та м. Київ.