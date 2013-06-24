Домініканська Республіка має стати торговим хабом Латинської Америки та Карибського басейну, має потенціал стати логістичним центром для українського експорту в регіон. Про це йшлося під час зустрічі між Віце-президентом Домініканської Республіки Ракель Пенья та Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України Юлією Свириденко та заступником Міністра економіки і Торговим представником України Тарасом Качкою під час робочого візиту української делегації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це перший робочий візит української делегації у Домініканську Республіку за останні 22 роки.

«Посилення економічного співробітництва було одним із ключових питань на порядку денному. Нині Домініканська Республіка є другою державою в регіоні за обсягами імпорту з України. За підсумками минулого року товарообіг між нашими країнами досяг 38,73 млн дол. США, що становить 54% показника 2022 року. Позитивне для України сальдо склало 21,07 млн дол. США. А за перші 6 місяців 2024 року експорт вже склав 32 млн дол. США. Основною статтею експорту залишаються напівфабрикати з нелегованої сталі. Та ми маємо потенціал для посилення двосторонньої торгівлі. Як зазначила Віце-президент Домініканської Республіки, ця країна може стати логістичним хабом для українського експорту в регіоні», - зазначила Юлія Свириденко.

Країни домовилися розглянути шляхи збільшення поставок українських товарів. Нині населення Домініканської Республіки сягає близько 11,5 млн людей, ще майже стільки туристів щорічно відвідує країну. Тому головним актуальним на найближчу перспективу напрямом співпраці України та Домініканської Республіки в економічній сфері є аграрна промисловість та продовольча сфера. Країна зацікавлена як у поставках українських продовольчих товарів, обладнання для харчової промисловості, так і передачі відповідних технологій виробництва.

Сторони домовилися налагодити співпрацю на рівні Торгово-промислових палат для подальшого проведення бізнес-форумів і налагодження B2B співробітництва.

Крім того, Юлія Свириденко подякувала Домініканській Республіці за участь у Першому глобальному саміті миру й запросила доєднатися до роботи у робочих групах щодо таких пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського, як продовольча безпека, а також радіаційна і ядерна безпека.

Нагадаємо, як зазначається у колонці Першого віце-прем’єр-міністра України для одного з видань, за результатами робочого візиту української делегації у Латинську Америку у травні, Аргентина, Чилі та Уругвай доєдналися до Першого глобального саміту миру. Крім того, Аргентина стала членом міжнародної коаліції із повернення українських дітей.

«За останній рік, від першого візиту Президента Володимира Зеленського у Латинську Америку, наша співпраця із регіоном системно поглиблюється. Це і гуманітарна допомога, підтримка українських вимушених мігрантів, підтримка України на міжнародній арені і поглиблення співпраці між бізнесами. Ми навіть працюємо над самітом Україна-Латинська Америка. Просування українського порядку денного і послаблення російського лоббі у регіоні — системна задача, яка системно дає результати», - підсумувала Юлія Свириденко.