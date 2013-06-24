Подальшу підтримку України та спільну роботу, підсумком якої має стати успішна інтеграція української економіки в економіку ЄС, обговорили під час зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос. Ішлося зокрема про прогрес у реалізації індикаторів Ukraine Facility.

«Ukraine Facility — одна із ключових програм для відновлення нашої країни. Вона забезпечує нам стабільність і передбачуваність, даючи змогу здійснювати реформи, відновлювати зруйноване війною і зміцнювати інституції. Очікувані 12,5 мільярда євро на 2025 рік у межах Ukraine Facility відіграватимуть важливу роль для довгострокового відновлення», — зауважила Юлія Свириденко. Вона відзначила лідерство Марти Кос в налагодженні тісної співпраці між Європейським Союзом та Україною. За її словами, обсяг завдань і роботи для європейського комісара з питань розширення нині надзвичайно великий — від супроводу процесу євроінтеграції України до питань реалізації Ukraine Facility і Ukraine Investment Framework для залучення інвестицій.

На зустрічі обговорили також те, як максимально використати можливості Ukraine Investment Framework — інструменту для залучення інвестицій на 9,3 млрд євро. Україна сподівається, що цього року Єврокомісія оголосить додаткові програми фінансування на ¤3 млрд для проєктів у публічному секторі, а також запровадить пряме фінансування корпоративного сектору та інвестиції у приватний капітал із залученням фондів прямих інвестицій. Ішлося й про те, як залучити якомога ширше коло приватних компаній до використання коштів Ukraine Investment Framework для проєктів з відновлення України.

«Для зростання економіки потрібні ефективні гарантії безпеки у вигляді членства в НАТО, постачання озброєння. Це те, що справді може розблокувати значні інвестиції. Їхня важливість навіть не потребує пояснень. Нині всі військові видатки ми фінансуємо самостійно з податків та зборів, які платить бізнес. Тому що активніший приватний сектор, то більше в нас ресурсу боротися з ворогом», — наголосила на важливості посилення спроможностей української економіки під час панельної дискусії Ukraine: The road Ahead в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі Юлія Свириденко. Вона закликала посилити тиск на росію через розширення санкцій, блокування російського тіньового флоту та вихід глобальних компаній з російського ринку.

«Приватний сектор має не меншу силу, ніж світові лідери, аби впливати на світовий порядок. Вихід глобальних компаній з російського ринку завдає російській економіці не меншого удару, ніж санкції країн-партнерів», — зазначила Юлія Свириденко.

23 січня 2025 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння в межах зусиль щодо залучення швейцарського приватного сектору до проєктів відновлення та реконструкції. Документ підписали федеральний радник, голова федерального департаменту економіки, освіти та досліджень Швейцарії Гі Пармелен та перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з меморандумом, державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) надасть 50 мільйонів швейцарських франків на проєкти швейцарських компаній, що працюють в Україні. Це фінансування покриватиме проєкти у ключових секторах економіки України, де присутні швейцарські компанії, та відповідатиме стратегічним пріоритетам уряду.

Наприкінці січня цього року SECO розпочне відбір пропозицій, щоб почати реалізацію проєктів у липні 2025 року. Уряд України, SECO та Посольство Швейцарії в Україні спільно підберуть проєкти в межах першого конкурсу пропозицій на основі попередньо визначених критеріїв.

Меморандум закладає основу для подальшого підписання угоди між урядами Швейцарії та України про технічну та фінансову співпрацю в реалізації публічних проєктів з єдиного портфеля публічних інвестицій, які ухвалила Стратегічна інвестиційна рада.

Джерело: Міністерство економіки