Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка передав нове гімнастичне обладнання юним вихованцям Луганського обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту та спортсменам ДЮСШ області. Торік тут навчалися 92 учні, нині їхня кількість зросла до 141. Багато хто з юних спортсменів заради освіти та спортивного майбутнього переїхав із тимчасово не підконтрольної території краю.
«Луганщина завжди славилися спортивними традиціями. Тут люблять спорт. Навіть у дуже непростих умовах люди знаходять можливість займатися фізичною культурою. Я дуже радий, що відсьогодні юні гімнасти матимуть змогу розвиватись і зростати завдяки високоякісному сучасному обладнанню», — зазначив Сергій Бубка.
Він передав на Луганщину обладнання, загальна вартість якого становить 2,5 мільйона гривень.
Спортивна спільнота краю щиро вітала славетного земляка, який майже чотири десятки років тому починав фантастичний злет до рекорду саме на Луганщині і тренувався у Кремінній. Тепер тут діє база олімпійського резерву, де тренуються провідні спортсмени. Комплект сучасного гімнастичного обладнання провідної світової компанії Janssen-Fritsen, що використовують під час усіх престижних міжнародних змагань, буде дуже доречний у модернізації обласного фізкультурного центру «Олімп».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»