Кабінет Міністрів України схвалив рішення про реалізацію експериментального проекту з водозабезпечення у Донецькій області. Документ спрощує процедуру оформлення дозвільних документів для введення свердловин в експлуатацію. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Місяць тому Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України отримало доручення від Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у найкоротші терміни розробити алгоритм реалізації експериментального проекту щодо спрощення будівництва артезіанських та інших типів свердловин у Донецькій області. Проект передбачає буріння додаткових 50 свердловин у прифронтових регіонах», - зазначає Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За словами очільника Міндовкілля, вода для фронтових областей – тема номер один. Донецька область у фокусі, адже тут бойовими діями знищено й пошкоджено гідротехнічні споруди питного водозабезпечення каналу “Сіверський Донець-Донбас”. Відновлення та ремонт каналу неможливі через постійні обстріли. Вихід є: альтернативні джерела. Вже маємо подібний досвід у сфері альтернативного водозабезпечення у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.