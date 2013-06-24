Днями відбулися зустрічі керівників України зі спікером парламенту Данії Фолькетингу Сореном Геле та віцеспікерами.

Глава держави Володимир Зеленський насамперед подякував нашим партнерам за цей візит і запевнив, що в Києві завжди готові зустрічатися з лідерами Данії на рівні уряду і парламенту. «Ми дуже раді, що маємо таких сильних друзів. І неабияк вдячні, що ви з нами від самого початку повномасштабної війни, багато допомагаєте. Не лише у військовому вимірі, а й фінансово, гуманітарно», — сказав Президент України. Володимир Зеленський розповів про ситуацію в зоні бойових дій та актуальні потреби захисників і захисниць України. А ще він відзначив вагомий внесок Данії в посилення оборонних спроможностей нашої держави та лідерство в міжнародній коаліції військово-повітряних сил.

«Вдячні Данії за першу партію бойових літаків F-16, які вже захищають Україну від російських ракет», — наголосив глава держави.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди, підписаної в лютому цього року у Львові, а також шляхи розбудови співпраці для спільного виробництва зброї. Володимир Зеленський також подякував Данії за участь у відновленні України, зокрема за патронат над відбудовою Миколаєва та області. Продуктивною стала й зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з делегацією керівництва Фолькетингу Данії на чолі зі спікером Сореном Геле. Очільник українського уряду подякував за підтримку на всіх міжнародних платформах і солідну допомогу, яку Данія надає нам для стримування російської агресії. Сторони обговорили найбільші нинішні виклики для України: посилення ППО, дозвіл бити західною зброєю по військових цілях на території ворога, а також ситуацію у вітчизняній енергетиці. Принагідно Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам за допомогу з постачанням енергообладнання. Серед іншого учасники зустрічі зачепили наші військові потреби.

«Данія закуповує для України зброю українського виробництва, і це яскравий приклад підтримки нашого ОПК», — підкреслив Прем’єр-міністр. Денис Шмигаль запросив данський бізнес долучатися до проєктів відновлення та відзначив, що патронат Данії над відбудовою Миколаївської області — взірець відповідального партнерства й підтримки регіону.

Керівництво данського парламенту запевнило в довгостроковій підтримці України й подякувало українському народові за боротьбу й захист свободи в усій Європі. Подальшу співпрацю в галузі безпеки обговорили й учасники зустрічі делегації ЄС із керівництвом Міністерства оборони. На переговорах заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зазначив, що інвестиції, зокрема Данії в український ОПК, — важливий крок для посилення оборонних спроможностей України та приклад для інших країн.

Джерело:

Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ