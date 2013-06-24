Україна вдячна Франції та французькому народові за сміливість і лідерство. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Володимир Зеленський зазначив, що Франція підтримує наших захисників на фронті, оборону українських міст від російських ударів і глобальний тиск на росію через цю несправедливу війну. Зокрема, Президент відзначив домовленість про відкриття в Україні офісу компанії KNDS, разом з якою в нашій країні вироблятимуть боєприпаси для артилерії 155-го калібру.

Лідери обговорили ситуацію на полі бою, російські спроби розширити війну та можливість їм протидіяти. Володимир Зеленський подякував Франції за новий великий оборонний пакет і вагомий крок щодо можливості знищувати зброю та позиції росіян, з яких вони б’ють по українських містах, зокрема по Харкову.

«Саме такі сміливі антитерористичні кроки потрібні й надалі — це путін повинен відчувати, що його можливості обмежені, а не ті, хто захищає своє життя від його ударів», — наголосив Президент.

Лідери також обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії, в якому візьме участь Еммануель Макрон, і участь Франції в реалізації української формули миру, зокрема пункту щодо радіаційної та ядерної безпеки.

Президент Франції оголосив про постачання Україні першої серії літаків «Міраж-2000» і про початок підготовки пілотів та інженерів для обслуговування винищувачів.

«Ми не можемо дозволити росії нав’язувати власні ліміти, червоні лінії щодо нашої військової співпраці, оскільки Україна має легітимне право на оборону. Саме тому наша підтримка триватиме в усіх галузях і секторах», — наголосив він.

Еммануель Макрон запевнив, що Франція підтримуватиме Україну на рівні ЄС, щоб наша держава отримала рішення про початок переговорів до кінця місяця, і на рівні НАТО під час саміту у Вашингтоні.

«росія свідомо пішла на перекроювання кордонів, посилення гібридної війни проти європейського континенту, безпеки, наших демократій. Тож коли йдеться про безпеку України — йдеться про нашу власну безпеку. Хочу запевнити, що Франція буде надійним партнером. Українці можуть розраховувати на нашу підтримку в довгостроковій перспективі», — підсумував він.

У Парижі після зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Еммануеля Макрона представники урядів двох країн підписали чотири документи.

Зокрема, Україна та Франція уклалигрантову угоду щодо сприяння відновленню і підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки нашої країни. Документ підписали перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко і міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне. У документі йдеться про залучення грантових коштів уряду Франції на суму 200 мільйонів євро для реконструкції та відновлення критично важливої інфраструктури України, з них 60 мільйонів євро — на підтримку енергетичного сектору.

Юлія Свириденко та Стефан Сежурне також підписалиУгоду щодо створення та діяльності представництва Групи AFD в Україні й зокрема діяльності Французького агентства з питань розвитку, Товариства сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO) і організації Expertise France.

Агентство надаватиме фінансову й технічну підтримку українським підприємствам. Ідеться зокрема про позики, гранти або гарантії.

Президент Еммануель Макрон анонсував, що Франція відправить в Україну 20 технічних експертів, які працюватимуть при ключових міністерствах.

Крім того, країни обмінялися листами провідновлення чинності Угоди між урядами Франції та України про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії. Термін чинності цього документа сплив чотири роки тому, тож його продовжили ще на 20 років. Угода створює правові умови для співпраці з обслуговування атомних об’єктів. Франція комплексно допомагає підтримувати українську енергетичну систему.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню підписалиЗаяву про наміри щодо співробітництва в оборонній промисловості.

У ній ідеться про визначення можливостей для співпраці між оборонною промисловістю України та Франції в галузі озброєнь, військового обладнання, боєприпасів щодо розвитку спроможностей з виробництва, обслуговування та ремонту військового обладнання.

Джерело: Офіс Президента