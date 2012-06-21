Палата представників американського Конгресу ухвалила законодавчий акт, який забезпечує виплату 250 мільйонів доларів оборонної допомоги Україні після завершення поточного фінансового року в США. Рішення ухвалено після того, як Білий дім затримав її цього літа. Законопроєкт продовжить фінансування «Ініціативи сприяння безпеці України», яке мало завершитися 30 вересня. Відповідне положення було закріплене в резолюції, спрямованій на уникнення урядового «шатдауну» в період до 21 листопада. Це також дає Конгресу більше часу на проведення переговорів щодо ухвалення нового бюджету.
Білий дім минулого тижня представив допомогу для України під тиском конгресменів, повідомляє Укрінформ. Вони заявили, що Україна потребує допомоги в конфлікті, що досі триває на Донбасі з підтримуваними Росією бойовиками. Конгресмени висловили побоювання, що Київ не матиме достатньо часу для того, щоб витратити надані кошти. Очікують, що американський Сенат ухвалить подібну резолюцію наступного тижня.