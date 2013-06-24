Заступники Міністра енергетики України Світлана Гринчук та Роман Андарак провели робочу зустріч з делегацією Палати представників США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Роман Андарак розповів американським партнерам про те, що від початку російського вторгнення в 2022 році ворог систематично наносить удари по тепловій, гідро, газовій та сонячній генерації нашої країни.

«Ситуація стабільно важка, але безпрецедента ремонтна компанія йде повним ходом. Втім для ефективного відновлення потужностей критично важливим є захист енергооб’єктів», - підкреслив Роман Андарак.

Світлана Гринчук наголосила, що питання захисту об’єктів енергетичної інфраструктури є одним з найголовніших для підтримки енергетичної безпеки країни в цілому. Інакше те що відремонтовано, в будь-який момент може знову бути зруйноване.

Крім того, керівники Міненерго поінформували членів американської делегації про потребу в додаткових потужностях розподіленої генерації та в резервних джерелах живлення для об’єктів критичної інфраструктури. Заступники міністра енергетики наголосили, що багато роботи по цим двом стратегічним напрямкам вже виконано, але Україна велика країна і треба зробити все можливе, аби навіть в найбільш постраждалих від обстрілів регіонах люди мали взимку воду та тепло.

Під час зустрічі сторони також обговорили проблеми розбудови відновлювальної енергетики, зокрема сонячної та вітрової генерації.

«Для нас є дуже важливим посилення енергосистеми за рахунок ВЕД. Аби прискорити процес, ми запровадили пільгові кредити на сонячні панелі та інвертори для населення та бізнесу», - підкреслила Світлана Гринчук.

Члени делегації Палати представників США високо оцінили зусилля уряду щодо підготовки до опалювального сезону та запевнили, що будуть і надалі поглиблювати співпрацю з Міненерго в сфері підтримки енергонезалежності України.