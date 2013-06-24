Командування Обʼєднаних Сил ЗС України продовжує опікуватися здоров’ям юнака Вадима Бесараба, мешканця селища Єлизаветівка Мар’їнського району, що на Донеччині.

Хлопець постраждав внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Він зазнав поранення, гуляючи на подвір’ї власного будинку.

Першу медичну допомогу Вадим отримав від українських військовослужбовців, які відвезли його до місцевої лікарні. Згодом медики травматологічного відділення однієї з дитячих лікарень прифронтового обласного центру прооперували Вадима. Пізніше потерпілий переніс ще декілька складних хірургічних втручань.

- Коли нам повідомили, що лікування буде складним та тривалим, я звернулася за допомогою до військових Командування Об’єднаних Сил ЗСУ, - розповіла мама Марина Бессараб.

На нещастя, що трапилася з Вадимом, відгукнувся безпосередньо командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його допомогою було закуплено апарат зовнішньої фіксації для корекції деформації стегнової кістки.

– За півроку прийшлося знову оперуватися. І ми знову отримали допомогу від командувача. Нам придбали складний та дороговартісний набір FPA для корекції деформацій кісток. Лікарі кажуть, що наразі операція та післяопераційний період пройшли успішно і Вадим одужує, – наголосила Марина Бессараб.

Зі свого боку генерал-лейтенант Сергій Наєв побажав Вадиму якнайшвидшого відновлення сил й міцного здоров'я.

Також командувач подякував благодійній організації «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ» за підтримку гуманітарних ініціатив Командування, спрямованих на підтримку та допомогу у лікуванні дітей із прифронтових територій.