16 листопада відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ Японії Такеші Іваї, на якій сторони обговорили перспективи українсько-японської співпраці.

«Японія серед лідерів у підтримці України. Загальний обсяг допомоги вже досяг 12,1 мільярда доларів», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин у різних галузях. За словами Прем’єр-міністра, для нашої країни нині особливо важлива підтримка енергетичного сектору. Денис Шмигаль подякував японській стороні за передане енергетичне обладнання і висловив сподівання на подальшу допомогу.

Ще один ключовий напрям співпраці, який обговорили урядовці під час зустрічі, — гуманітарне розмінування. У цьому питанні Японія допомагає з розмінувальним обладнанням та машинами, а також фінансує програми з навчання спеціалістів ДСНС. Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна вдячна уряду й народу Японії за допомогу в цій та інших галузях.

«Цінуємо пряму бюджетну підтримку від Японії, зокрема намір надати 3 мільярди доларів від використання заморожених російських активів у межах ініціативи G7», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що наші країни й надалі активно розвиватимуть співпрацю.

Прем’єр-міністр висловив особливу вдячність Японії за запровадження санкцій проти росії.

Такеші Івая запевнив, що Японія стоятиме пліч-о-пліч з Україною та робитиме все для відновлення України через підтримку державного і приватного секторів.

Під час зустрічі було підписано Угоду між урядами України та Японії про безпеку інформації. Її мета — створення правових засад для обміну інформацією між державними органами двох країн, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.