Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з Міністром енергетики Азербайджанської Республіки Парвізом Шахбазовим. Ключова тема розмови - потреби українського енергосектору після поновлення масованих російських атак та допомога азербайджанських партнерів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Герман Галущенко ознайомив колегу з поточною ситуацією в енергосистемі, наголосивши на масштабах руйнувань, яких було завдано ворогом протягом останніх місяців.

«Ситуація досить складна. З березня росіяни прицільно знищують наші маневрові потужності – теплову та гідрогенерацію, атакують електричні підстанції. Ми втратили близько 8 ГВт потужності, що значно перевищує наслідки ворожих атак 2022-2023 років. Наразі наше ключове завдання – відновити максимально все, що зможемо, до початку зими», - зазначив він.

Очільник Міненерго подякував Азербайджану за допомогу, яка надається Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, зокрема 117 вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 2 000 тонн, зокрема десятки трансформаторних підстанцій, силових трансформаторів, електростанції резервного живлення та інше устаткування.

Герман Галущенко ознайомив колегу з переліком поточних потреб енергосектору та додав, що з огляду на нагальну необхідність проведення ремонтів Україна зацікавлена в отриманні і вживаного устаткування.

Парвіз Шахбазов своєю чергою наголосив, що Азербайджан готовий і надалі підтримувати український енергосектор і найближчим часом вивчить наданий українською стороною перелік поточних потреб для подальшої допомоги.