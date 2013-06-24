Про це йшлося учора в Києві під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та новопризначеного Посла Італії в Україні Карло Формози. Очільник українського уряду подякував Італії за всебічну підтримку й особливий фокус на Україні під час головування в G7.

«Саме на саміті в Італії лідери «Великої сімки» ухвалили історичне рішення про передачу 50 мільярдів доларів доходів від заморожених російських активів. Розраховуємо отримати ці кошти до кінця року», — сказав Денис Шмигаль.

Сторони обговорили актуальні питання взаємодії: фінанси, посилення ППО, енергетику, інтеграцію в ЄС і НАТО, формулу миру, відновлення.

Денис Шмигаль подякував за патронат над Одесою та готовність провести Конференцію з питань відновлення України 2025 року в Італії.

«Маємо зосередитися на проєктах розмінування, енергетиці та розвитку логістики», — зазначив очільник українського уряду.

Прем’єр-міністр побажав панові Послу успішної дипломатичної місії задля розвитку й поглиблення двосторонніх відносин між державами, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.