Відтепер батьки, в яких з’явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за кордонами України, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. На минулому засіданні уряду ухвалено розроблену Мінсоцполітики комплексну постанову. Документом врегульовано питання соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон.

До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли отримати допомогу лише після повернення в Україну. Адже для цього вимагалася фізична присутність: потрібно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення.

Підтримана урядом новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання.

Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.