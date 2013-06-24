Цього року попри виклики для фінансової системи уряд збереже всі видатки для внутрішньо переміщених осіб. Це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на конференції «Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб».

2024 року в держбюджеті для здійснення соціальних виплат майже 5 мільйонам отримувачів буде спрямовано 136,5 мільярда гривень. Із цього обсягу на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам буде надано 57,6 мільярда, що більше майже удвадцятеро порівняно з видатками до повномасштабного вторгнення рф. Ці кошти буде спрямовано на підтримку ВПО, кількість яких порівняно з 2021 роком зросла водинадцятеро.

«Мінфін спільно з урядом щодня працює над підтримкою наших громадян та їхнім соціальним захистом. Це підтверджують видатки, які є другими за обсягом після видатків на оборону. Порівняно з довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 мільярдів гривень. Кількість отримувачів соціальних виплат порівняно з довоєнним періодом зросла на 40% — з 3,6 мільйона осіб до майже 5 мільйонів», — наголосив Роман Єрмоличев.

За його словами, і торік, і цього року завдяки зовнішньому фінансуванню повністю забезпечено виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. І міжнародна підтримка критично важлива для України в умовах повномасштабної війни. Уряд за соціальними видатками забезпечує виконання планових показників стовідсотково, вже профінансовано 243,2 мільярда гривень.

Насамкінець Роман Єрмоличев наголосив, що в умовах вжиття урядом заходів із забезпечення економічної стабільності, продовження плідної співпраці з міжнародними партнерами під час розгляду питань соціальних виплат, зокрема і для ВПО, маємо спільно спрямовувати зусилля для дотримання комплексних підходів з удосконалення механізмів здійснення видатків передусім із забезпеченням їх адресності, ефективності та прозорості, повідомляє Мінекономіки.