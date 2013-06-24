Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів учора зустріч з делегацією Світового банку на чолі з виконавчим директором Юджином Руггенатом. Сторони обговорили потреби України та пріоритети двосторонньої співпраці.

«Цінуємо фінансову допомогу наших партнерів, зокрема США, ЄС та МВФ. Цей рік проходимо впевнено. Працюємо, щоб наступний рік був так само прогнозованим і стабільним», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що допоміжним чинником може стати конфіскація російських активів. Він нагадав, що країни G7 нададуть Україні 50 млрд доларів завдяки використанню заморожених на Заході російських суверенних активів.

«Це лише перший крок. Наша мета — конфіскація всіх заморожених активів рф», — підкреслив очільник уряду.

Денис Шмигаль розповів також про пріоритети швидкого відновлення: енергетика, критична інфраструктура, відновлення житла, розмінування й підтримка малого, середнього бізнесу. Він поінформував Світовий банк про кроки з розбудови децентралізованої енергосистеми і роботу в напрямі збільшення імпорту електроенергії з ЄС, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.