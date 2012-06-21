Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Черкащанам, дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму, міська рада планує надавати допомогу. Для тих, хто перебуває за межею бідності, виконком міської ради організує закупівлю продуктів харчування на постійній основі. Для цього внесено відповідні зміни до програми «Турбота». Як пояснила заступниця директора департаменту соціальної політики Юлія Ніконенко, мова йде про одиноких пенсіонерів, людей, які втратили роботу, багатодітні сім’ї тощо. За її словами, загалом у місті сьогодні більше 50 000 таких людей.
Разом із тим, як повідомив керівник департаменту Олег Гудзенко, кількість тих, хто реально одержуватиме допомогу, залежатиме від фінансового ресурсу, який спрямують депутати. Як підрахували у міськвиконкомі, один продовольчий кошик коштуватиме близько 500 гривень, до якого увійдуть найнеобхідніші продукти харчування. Щоб їх одержати, необхідно звернутися до міськвиконкому з паспортом і довідкою про доходи.