Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом і подякував за незмінну підтримку України. Одна із ключових тем обговорення — участь ОЕСР у розробленні та реалізації плану відновлення України, зокрема конкретних проєктів відбудови.

«Ми впевнені, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну з усіма сильними компаніями та країнами. Ми дуже раді вітати вас і дякуємо за візит», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також подякував за підготовку і представлення Економічного огляду України й Огляду доброчесності та протидії корупції в Україні: «Цінуємо представлені сьогодні огляди України — економічний та антикорупційний. Це дорожня карта необхідних реформ і позитивний сигнал для міжнародних інвесторів».

Генеральний секретар відзначив істотний прогрес України в реформах, зокрема у протидії корупції, що є важливою передумовою процесу інтеграції країни в ОЕСР. Організація готова й надалі надавати необхідну технічну допомогу на цьому шляху.

Крім того, ішлося про посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій, повідомляє Офіс Президента.