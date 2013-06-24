Президент України Володимир Зеленський зустрівся з молодими науковцями і представниками Малої академії наук. Глава держави привітав їх із професійним святом, подякував за допомогу Україні в боротьбі з агресією росії та відзначив державними нагородами.

«Нагорода, що в нас є ви, що в України є наука та науковці. Хочу вам побажати перемог у ваших дослідженнях і перемоги України над ворогом. Ви робите великий внесок своєю щоденною працею та впровадженням технологічного прогресу, бо війна гібридна. Кожна ваша допомога, кожне ваше відкриття — це наближення до переможного закінчення війни», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що окремі розробки молодих учених наші воїни вже успішно застосовують на полі бою. І наголосив: держава в них зацікавлена й підтримуватиме вчених.

«Війна — це велика трагедія, але вона об’єднала науковців різних вишів заради підтримки наших військових. У слові «війна» немає позитиву, але є потужний розвиток технологій: виробництво дронів, РЕБ, морських дронів. Але і ворог не стоїть на місці, тому, коли закінчиться війна, нам треба буде й далі розвиватися», — розповів він.

За словами глави держави, важливі для країни напрями технологій та роботизованих систем, розмінування, медична та психологічна допомога, реабілітація ветеранів.

Президент також оглянув презентації робіт молодих учених і переможців Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій I­FEST, який відбувся цього року в березні в Тунісі. На ньому представники Малої академії наук здобули 21 нагороду у восьми категоріях, повідомляє Офіс Президента.