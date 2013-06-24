Програма «Доступні кредити 5-7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2025 році. З початку року 3 597 агропідприємств залучили 21,4 млрд грн за цією державною програмою. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З 1 січня 2025 року кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9» надаються сільгоспвиробникам (пролонговуються) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.

Найактивніше програмою скористалися у таких регіонах:

Київська область — 2,2 млрд грн кредитів для 325 агропідприємств.

Чернігівська область — 1,9 млрд грн для 229.

Одеська область — 1,7 млрд грн для 299.

Вінницька область — 1,67 млрд грн для 304.

Кіровоградська область — 1,64 млрд грн для 339.

Харківська область — 1,35 млрд грн для 207.

Полтавська область — 1,13 млрд грн для 189.

Дніпропетровська область – 1,1 млрд грн для 194.

Загалом з початку року 7 966 агропідприємств залучили понад 48,5 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.

Нагадаємо, протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.