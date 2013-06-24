З початку 2025 року бізнес отримав 4817 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 21,9 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 108,5 тисячі кредитів на суму 381,9 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 1090 пільгових кредитів на 10,2 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Навесні пільгове кредитування підприємців через механізми державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» пожвавлюється, адже саме зараз сільгоспвиробники готуються до посівної. Паралельно з цим кредити йдуть на підтримку реального сектору економіки — на інвестиційні цілі, розвиток переробного виробництва та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

5,0 млрд грн — інвестиційні кредити;

4,8 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

4,3 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

4,0 млрд грн — на переробку;

2,6 млрд грн — на підтримку посівної.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (50,5 тис.), «Ощадбанк» (16,6 тис.) та «Укргазбанк» (5,9 тис.).