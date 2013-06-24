З початку 2025 року бізнес отримав 8581 пільговий кредит за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 27,8 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 113 тисяч кредитів на суму 393,8 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 713 пільгових кредити на понад 2 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Пріоритет Уряду — підтримка розвитку підприємств, які працюють в реальному секторі економіки. Тому від початку року більшість пільгових коштів в раках програми «Доступні кредити 5-7-9%» були спрямовані на інвестиційні цілі, розвиток переробки та підтримку посівної. Окрему увагу ми приділяємо виробництву в регіонах із високим воєнним ризиком. Для таких підприємців програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами — 1% річних протягом перших 24 місяців та 5% надалі», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

6,8 млрд грн — інвестиційні кредити;

6,4 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

5,0 млрд грн — на переробку;

4,5 млрд грн — на підтримку посівної;

4,1 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «ПриватБанк» (52,2 тис.), «Ощадбанк» (17,4 тис.) та «Укргазбанк» (6,2 тис.).